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Denizli'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı 3 kişi yaralandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Denizli'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı 3 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Efkan Zengin idaresindeki 45 YZ 520 plakalı kamyon, Karahisar Mahallesi yakınlarında tali yoldan çıkan Muhammet Mehmet Çiyancı'nın kullandığı 20 HU 126 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Çiyancı ile yanındaki Celal Guru ve Mehmet İhsan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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