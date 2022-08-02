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Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

02.08.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Emirhisar Mahallesi'nde Hurşit Barin'in kullandığı motosiklet, sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalından çıkarılan Barin, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.

İlk müdahalenin ardından Denizli'deki bir hastaneye sevk edilen Barin, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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