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Denizli'de kapanan kayak merkezi yolu çalışmaların ardından açıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.01.2020 19:09 | Son Güncelleme

Tipi nedeniyle meydana gelen kazalar sonucu kapanan yolda kalan çocuklu aileler, jandarma ekiplerince güvenli bölgeye alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan tatilciler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi sınırları içindeki Bozdağ üzerinde bulunan kayak merkezine sabah saatlerinde gelen tatilciler, akşam üzeri araçlarıyla dönüş yoluna geçti. Bu sırada etkisini artıran tipi nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Trafik akışının kapanmasının ardından bölgede faaliyet gösteren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

JAK ekipleri çocuklu aileleri araçlarına alarak güvenli bölgeye tahliye etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yolu yarım saat süren çalışmanın ardından açtı.

Tipi nedeniyle araçlar zaman zaman yolda gitmekte zorlandı.

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Denizli Kayak Merkezi İtfaiye JAK Trafik Kazası

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