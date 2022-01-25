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Denizli'de kar etkili oluyor

25.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli-Muğla kara yolu trafiğe kapatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü şehir merkezinde belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kenti Muğla'ya bağlayan kara yolu, Kale ilçesinden sonra, trafik kazaları ve yolda kalan araçlar nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Denizli'yi Afyonkarahisar, Antalya, Uşak ve Muğla'ya bağlayan kara yolunda da zincirsiz ve kış lastiksiz araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Zaman zaman Denizli-Antalya kara yolu üzerindeki Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

- Pamukkale'de iki beyaz buluştu

Travertenleri ve antik kentiyle ünlü Pamukkale'de de kar etkili oldu.

Ziyarete gelenler, yağışlı ve soğuk havada bölgenin eşsiz manzarasını görme şansı buldu.

Turistler bembeyaz travertenlerde kar fotoğrafları çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan camdan horoz heykeli de karda ayrı bir güzelliğe büründü.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Denizli Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

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