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Denizli'de kar yağışı kazalara neden oldu

06.02.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu. Honaz Milli Parkı'na gidenler yollardaki buzlanmandan dolayı araçlarıyla zor anlar yaşadı. Bazı kişiler araçlarına zincir takıp yol almaya çalıştı. Bazı araçlar ise kayarak duran araçlara çarptı ve maddi hasarlı kazalara sebep oldu.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 20 GP 788 plakalı hafif ticari aracın yokuş aşağı kayma anı, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde hafif ticari aracın şoförünün, kayan aracından inerek önlem almaya çalıştığı ancak kontrolden çıkan aracın yokuş aşağı hızlanarak içerisinde insanların da olduğu 5 araca çarptığı yer alıyor. Araçlarından inen bazı kişilerin de kendilerini kayan araçlardan kurtarmaya çalıştıkları görülüyor.

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Denizli kar kaza

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