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Denizli'de karantinadaki yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

26.01.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Denizli'de karantinadaki yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı olduğu için karantinada olan yaşlı kadın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Yahşiler Mahallesi'nde bir yakınına Kovid-19 teşhisi konması nedeniyle evinde karantina sürecini geçiren Huriye Kayır'dan (89) haber alınamaması üzerine yakınları evine gitti.

Duman kokusunun hissedildiği evde Kayır'ı baygın vaziyette bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen ve Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Kayır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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