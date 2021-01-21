YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de kargodan aldığı pakette uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Denizli'de kargodan aldığı pakette uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

21.01.2021 18:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kargodan aldığı pakette uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kargodan aldığı pakette uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kargo şirketinden aldığı paketle aracına binen bir şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının teslim aldığı paketten çıkan radyo panelinin arkasına gizlenmiş halde 930 gram metamfetamin ile 1 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:08
Öğle
13:20
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Denizli Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Turan Eczanesi
Merkezefendi
Bilge Eczanesi
Pamukkale
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Kargoyla gelen radyonun içerisinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kargoyla gelen radyonun içerisinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Babaannesini öldürüp polise teslim oldu

Babaannesini öldürüp polise teslim oldu

Ülkücü gençler Dalaman Çayı için harekete geçti

Ülkücü gençler Dalaman Çayı için harekete geçti

DTO Başkanı Erdoğan; “Denizli teknik tekstil merkezini kuruyoruz”

DTO Başkanı Erdoğan; “Denizli teknik tekstil merkezini kuruyoruz”

Merkezefendi Basket, Serkan Menteşe ile sözleşme imzaladı

Merkezefendi Basket, Serkan Menteşe ile sözleşme imzaladı

Denizli’de 13 bin sağlık çalışanı aşı oldu

Denizli’de 13 bin sağlık çalışanı aşı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.