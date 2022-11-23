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Denizli'de karısını bıçakla öldüren kişi kendisini de ağır yaraladı

23.11.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren kişi kendisini de ağır yaraladı.

Denizli'de karısını bıçakla öldüren kişi kendisini de ağır yaraladı

Şemikler Mahallesi 2524 Sokak'taki apartmanın dördüncü katında yaşayan Özbekistan uyruklu S.K. (32) ile yine aynı ülke vatandaşı eşi Gulzoda Kamolova (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

S.K. bu sırada eşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

Öte yandan kendisini de jiletle yaraladığı belirtilen zanlı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İkilinin yaklaşık 3 ay önce ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi.

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kadın cinayeti Denizli

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