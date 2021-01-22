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Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

22.01.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aşağıçeşme Mahallesi'nde Mustafa Güdücü, otlattığı keçilerinden 3'ünün Üveyik mevkisindeki sarp kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

Keçileri kendi imkanlarıyla kurtaramayan Güdücü, durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Güney Şubesi ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Sarp kayalıkların yamacında mahsur kalan 3 keçi, halat yardımıyla yaklaşık 10 metre aşağıdan yukarıya çıkartıldı.

Sürü sahibi Güdücü, keçilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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