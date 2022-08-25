Denizli'de kayan tırın yolda makaslama anı, güvenlik kamerasına yansıdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda "makaslama" olarak adlandırılan şekilde kontrolden çıkan tır, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Denizli-Antalya kara yolundaki Cankurtaran Mahallesi'nde Ramazan Akdeniz idaresindeki 34 ZG 5214 plakalı tır, yağış nedeniyle kaydı.

Makaslayan tır, bir süre sonra durdu.

Bu arada otomobiliyle akaryakıt istasyonun bulunduğu bölgeden yola çıkmak üzereyken tırın kaydığını fark eden sürücü Nuri Sevim, geri manevra yaparak otomobilini kazaya karışmaktan son anda kurtardı.

Hafif şekilde yaralandığı belirtilen tır sürücüsü Ramazan Akdeniz, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tırın makaslayarak kayma anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.



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