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Denizli'de kaybolan 2 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.03.2020 20:53 | Son Güncelleme

Denizli'de kaybolan 2 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kaybolan 2 kişi yaklaşık 90 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, eşi Ekrem Saldamlı'dan (35) dün akşamdan itibaren haber alamayan Hatice Saldamlı, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevrede arama başlatan ekipler, Saldamlı ve arkadaşı Mehmet Ali Kaçar'ın otomobil ile ormanlık alana gitmiş olabileceği bilgisi üzerine çalışmalarını buraya yönlendirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında, Cumhuriyet Mahallesi Esentepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yaklaşık 90 metrelik uçuruma devrilmiş halde bir otomobil fark edildi.

Araçtaki aramada 2 erkek cesedi bulundu.

Ölen kişilerin kayıp ihbarında bulunulan Saldamlı ile araç sahibi Mehmet Ali Kaçar olduğu tespit edildi.

Cenazeler, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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