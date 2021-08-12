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Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli Isparta'da yakalandı

12.08.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli Isparta'da yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde kayınvalidesini tabancayla öldürdüğü, kendi oğlunun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Kocabaş Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu eşinin annesi Sultan Duran'ı (59) öldürdüğü, 3 yaşındaki oğlunun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 5 Ağustos'tan bu yana aranan A.A (33), jandarma ekibi tarafından düzenlenen operasyonla Isparta'da yakalandı.

Denizli'ye getirilen zanlı, karakoldaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada olayda yaralanan çocuğun, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kocabaş Mahallesi'nde, 5 Ağustos'ta, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin yaşadığı eve giden A.A, kayınvalidesi Sultan Duran'a tabancayla ateş açmıştı. Seken kurşunlardan biri A.A'nın 3 yaşındaki oğlu A.A'ya isabet etmişti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Duran, hayatını kaybetmiş, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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