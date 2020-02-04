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Denizli'de kayıp genç kız aranıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.02.2020 17:37 | Son Güncelleme

Denizli'de kayıp genç kız aranıyor

Denizli'de kayıp genç kız aranıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki lise öğrencisi Arifenur Akdağ'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Akhan Mahallesi'nde 29 Ocak çarşamba günü evden ayrılan Denizli Lisesi 11. sınıf öğrencisi Arifenur Akdağ'dan yakınları bir daha haber alamadı.

Akdağ'ın babası Ali Akdağ durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde detaylı arama yaptı ancak bir bulguya rastlamadı.

Arama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Baba Ali Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının eve geri dönmemesi için hiçbir neden bulunmadığını, başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ettiklerini söyledi.

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