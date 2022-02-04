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Denizli'de kayıp ihbarı yapılan genç aranıyor

04.02.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan genç aranıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan genç için ormanlık alanda çalışma yürütüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 4 gün önce otobüsle Çameli ilçesine gelen 19 yaşındaki Barış Özbek'ten haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda termal dron desteğiyle arama yaptı.

Köylülerin de katıldığı çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Ekipler, ormanlık alandaki çalışmalara ara verdi.

Arama çalışmalarına şehir merkezinde devam edileceği öğrenildi.

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