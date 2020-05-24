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Denizli'de kayıp kişinin cesedi baraj gölünde bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.05.2020 21:39 | Son Güncelleme

Denizli'de kayıp kişinin cesedi baraj gölünde bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde 6 gündür haber alınamayan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.

İlçede görev yapan bir itfaiye erinin Adıgüzel Barajı kıyısından geçerken su yüzeyinde bir ceset olduğunu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı görevliler tarafından sudan çıkartılan cesedin 18 Mayıs'ta kaybolan 57 yaşındaki Arif Çağlar'a ait olduğu belirlendi.

Çağlar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobiliyle 18 Mayıs sabahı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarı üzerine aracı Güney ile Çal ilçeleri arasındaki Adıgüzel Barajı yakınlarında bulunan Arif Çağlar için 19 Mayıs'ta arama çalışması başlatılmıştı.

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