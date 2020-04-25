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Denizli'de kendisine ulaşılamayan yaşlı kişi, mutfakta Kur'an okurken bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.04.2020 18:57 | Son Güncelleme

Denizli'de kendisine ulaşılamayan yaşlı kişi, mutfakta Kur'an okurken bulundu

DENİZLİ(AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde komşularının ulaşamadığı 85 yaşındaki kişi, itfaiye ekiplerince mutfakta Kur'an-ı Kerim okurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesinde üç katlı bir binanın en üst katında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ramazan Yörükoğlu'ndan haber alamayan komşuları, kapıyı açmayan ve telefonlara cevap vermeyen yaşlı kişinin hayatından endişe ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince dairesinin kapısı açılan Yörükoğlu'nun mutfakta Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Yörükoğlu'nun yaşlılık nedeniyle işitme kaybı yaşadığı, bu yüzden kapı ve telefon sesini duymadığı öğrenildi.

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