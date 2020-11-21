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Denizli’de kısıtlamalarla beraber sokaklar sessizliğe büründü

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.11.2020 21:52 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00’den itibaren başladı.

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00’den itibaren başladı. Vatandaşlar evlerine çekilirken sokaklar sessizliğe büründü. Esnaflar kepenk kapatırken, yarın sabah saat 10.00’a kadar devam edecek kısıtlamalardan, üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulacak.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 81 ilde uygulanacak olan korona virüs tedbirleri bugün Denizli’de de uygulanmaya başladı. Bu kapsamda, hafta sonları saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar 20.00’den itibaren evlerine çekilirken cadde ve sokaklar ıssız kaldı. Üretim, imalat, ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulurken, bazı dükkanlar paket servisi yapmaya devam etti. Saat 20.00 itibari ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sokaklarda ve ana caddelerde devriye atarken sokakta bulunan diğer araç ve sürücülerde kontrol edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Atatürk Caddesi, Lise Caddesi ve İstiklal Caddesi gibi büyük caddeler bom boş kalarak, sessizliğe büründü.

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