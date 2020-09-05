Denizli’de kömür denetimleri başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısınmadan kaynaklanan soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için kömür satış noktalarında denetimlere başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin minimum düzeyde olması için kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün kalitesinin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Denetimlerde ayrıca kömür satışı yapan işletmelerin yeterlilik belgelerinin olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Kömürde ısıl değerlere dikkat

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli’de hava kirliliğini en aza indirebilmek amacıyla gerekli kontrolleri sürdürdüklerini söyledi. 2016 yılında alınan Denizli İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarını hatırlatan Değirmenci, "Doğalgaz altyapısı bulunan bölgelerde merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda kömür tamamen yasaklanmıştır. Merkezi ısınma sistemine sahip doğalgaz alt yapısı olmayan bölgelerde ise TSE standartlarına göre bacalara filtre takma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanında kullanılan yerli kömürde alt ısıl değeri 5 bin 400 kcal/kg ve kükürt oranı ise yüzde 1,2, ithal kömürde ise alt ısıl değeri 7 bin 200 kcal/kg ve kükürt oranı yüzde 0,9 olmasına dikkat edilmelidir." dedi.