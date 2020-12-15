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Denizli’de konut satışları yüzde 25,9 azaldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.12.2020 12:39 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Denizli’de konut satışları yüzde 25,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de konut satış istatistikleri 2020 yılı Kasım ayında yüzde 25,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli ilinde konut satışları yüzde 25,9 azaldı.

Denizli, Türkiye genelinde yüzde 1’lik payla 24. sırada yer aldı
Denizli’de konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 oranında azalarak bin128 oldu. Bu satışların 348’i ilk satış, 780’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile de Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1’lik payla 24. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 46,3 azaldı
Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,3 oranında azalış göstererek 329 oldu. 329 ipotekli satışın 130’u ilk satış, 199’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 24 bin 450 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 21,7 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 29,2 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 12,2 azaldı
Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 oranında azalış göstererek 799 oldu. Bu satışların 218’i ilk satış, 581’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 88 bin 33 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

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