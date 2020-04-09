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Denizli’de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.04.2020 15:07 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında hijyen ve temizlik çalışmaları kapsamında İncilipınar Caddesi’nde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı tedbir almaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında hijyen ve temizlik çalışmaları kapsamında İncilipınar Caddesi’nde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı tedbir almaya devam ediyor. Kentin yoğun olarak kullanılan caddelerinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler Demokrasi Meydanı’ndan başlayarak İncilipınar Caddesi’nin yol ve kaldırımlarını sabunlu su ile yıkayarak dezenfekte etti. Ekipler esnafların işyerleri ile otobüs duraklarını da dezenfekte etti.

“Bu hassas dönemde zorunlu olmadıkça evlerinizden ayrılmayın”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüse karşı aldıkları sıkı tedbirleri aksatmadan devam ettirdiklerini söyledi. Başkan Zolan, “Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde sevdikleriniz ve kendi sağlığınız için lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden ayrılmayın” dedi.

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Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Ersan Eczanesi
Pamukkale
Zeytinköy Sema Eczanesi
Pamukkale
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