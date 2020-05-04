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Denizli’de korona virüse tedbirlerine uymayan bin 67 kişiye işlem yapıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.05.2020 17:00 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması da dahil olmak üzere bin 67 kişiye işlem yapıldığı ve toplamda 612 bin 888 TL para cezası kesildiği bildirildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi.

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması da dahil olmak üzere bin 67 kişiye işlem yapıldığı ve toplamda 612 bin 888 TL para cezası kesildiği bildirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Açıklamada, tedbirler kapsamında 65 yaş üstü 98 kişiye 53 bin 522 TL, 20 yaş altı 1 kişiye adli işlem, 407 kişiye ise 85 bin 442 TL’lik adli işlem, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye adli işlem ve 160 kişiye ise 142 bin 224 TL para cezası kesildiği ifade edildi.
Öte yandan, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 399 kişiye işlem yapıldığı ve 331 bin 70 TL para cezası kesildiği aktarıldı.

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