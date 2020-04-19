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Denizli'de koronavirüs şüphesiyle yattığı hastanenin penceresinden kaçan kadın yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.04.2020 23:26 | Son Güncelleme

Denizli'de koronavirüs şüphesiyle yattığı hastanenin penceresinden kaçan kadın yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanenin birinci katının penceresinden kaçan kadın, ambulansla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Devlet Hastanesinde izole edilmiş ünitede gözlem altına tutulan H.G, (25) birinci kattaki odasının penceresinden atlayarak kaçtı.

Polis ekiplerince hastane çevresinde ve gidebileceği adreslerde arama çalışması başlatılırken, yakınları H.G'nin Saraylar Mahallesi'ndeki bir sokakta olduğunu bildirdi.

Polis ekipleri H.G'yi belirlenen adreste buldu. Kadınla başkalarının temas etmemesi için önlem alan polis, H.G'yi özel kıyafetli 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

H.G, ambulansla tekrar Denizli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

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