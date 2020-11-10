Denizli'de Kovid-19 karantinasını ihlal eden 249 kişiye para cezası uygulandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 249 kişiye 784 bin 350 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'den itibaren Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen yaşam alanlarının da olduğu noktalar ekiplerce denetlendi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekiplerin, karantina kuralını ihlal eden 249 kişiyi yurda yerleştirdiği ve 3 bin 150'şer lira ceza kestiği belirtildi.

