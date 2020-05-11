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Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 958 kişiye ceza

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 958 kişiye ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'de geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 958 kişiye toplam 1 milyon 35 bin 815 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Emniyet ekiplerinin 4-8 Mayıs arasındaki kontrollerinde 65 yaş üstü 106 kişiye toplam 583 bin 114, 20 yaş altı 466 kişiye 110 bin 243, sosyal mesafe kuralına uymayan 182 kişiye 156 bin 552 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 20 yaş altı bir kişi ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 7 kişi hakkında adli işlem de başlatıldı.

Denizli'de 9-10 Mayıs'taki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişiye de toplam 185 bin 906 lira ceza uygulandı.

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