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Denizli’de koyun 5’iz doğurdu

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde, hobi olarak küçükbaş hayvan besleyen Gökhan Süren’e ait koyun, bir batında 5 kuzu dünyaya getirdi.Denizli’nin çal ilçesinde hobi olarak hayvancılık işiyle uğraşan Gökhan Süren’in beslediği koyunların biri beşiz yavruladı.

Denizli’de koyun 5’iz doğurdu

Denizli’nin Çal ilçesinde, hobi olarak küçükbaş hayvan besleyen Gökhan Süren’e ait koyun, bir batında 5 kuzu dünyaya getirdi.
Denizli’nin çal ilçesinde hobi olarak hayvancılık işiyle uğraşan Gökhan Süren’in beslediği koyunların biri beşiz yavruladı. Koyunun 5 kuzu doğurması karşısında sevinen Süren, daha öncede böyle bir olaya şahit olduğunu belirtti. Süren,hobi olarak başladığı peygamber mesleği çobanlık ta mesleğinde beslediği koyunların genellikle iki ya da üç kuzu dünyaya getirebildiğini, Kuzuların 3’ü erkek 2’sininde dişi olduğu belirterek Yavrulardan birisinin telef olduğunu sözlerine ekleyen Süren, telef olan kuzunun Yaklaşık 2 saat yaşayabildiğini diğer 4 yavruyu ise yaşatmaya çalıştıklarını Annelerinin 4 yavruyu beslemekte zorlanıyor. Bu nedenle diğer koyunlardan süt sağıyorum. Sütü biberona koyup, kuzuları elimle besliyorum’’ dedi.

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Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
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