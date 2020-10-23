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Denizli’de KPSS’ye gireceklere otobüsler ücretsiz

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.10.2020 13:21 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri bu hafta sonu yapılacak KPSS sınavına gireceklere ücretsiz olacak.Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 25 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS Ön Lisans) gireceklere ücretsiz olacak.

Denizli’de KPSS’ye gireceklere otobüsler ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri bu hafta sonu yapılacak KPSS sınavına gireceklere ücretsiz olacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 25 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS Ön Lisans) gireceklere ücretsiz olacak. KPSS Ön Lisansa girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 25 Ekim 2020 Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS Ön Lisansa girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
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