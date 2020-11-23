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Denizli’de kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde eğitimler tedbirlerle devam edecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.11.2020 16:38 | Son Güncelleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı.

Denizli’de kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde eğitimler tedbirlerle devam edecek

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanlığının “Kreşler ve Gündüz Bakımevleri” konusu ile ilgili kararlar açıklandı. Kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devam edeceği ve denetleneceği belirtildi.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Toplantı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan resmi, özel örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği belirtildi. Hususlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığının kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, İçişleri Bakanlığının 20 Kasım 2020 tarihli “Kreşler ve Gündüz Bakımevleri” konulu yazısına istinaden Denizli’de yeni karar açıklandı.

Kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde yüz yüze eğitim faaliyetleri devam edecek
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı şöyle; “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına, yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Kaymakamlıklar ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin şekilde denetlenmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Denizli’de kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde eğitimler tedbirlerle devam edecek

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