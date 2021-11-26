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Denizli'de kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı

26.11.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ağıla giren kurtların 2 koyunu telef ettiği anları güvenlik kamerası görüntüledi.

Çamlık Mahallesinde, Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'e ait 80 koyunun bulunduğu ağıla giren 2 kurt, küçükbaş 2 hayvanı telef etti.

Kurtların boğdukları koyunları ağılda bırakarak uzaklaştıkları olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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