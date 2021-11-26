Denizli'de kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ağıla giren kurtların 2 koyunu telef ettiği anları güvenlik kamerası görüntüledi.

Çamlık Mahallesinde, Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'e ait 80 koyunun bulunduğu ağıla giren 2 kurt, küçükbaş 2 hayvanı telef etti.

Kurtların boğdukları koyunları ağılda bırakarak uzaklaştıkları olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz