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Denizli'de kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.03.2020 08:17 | Son Güncelleme

Denizli'de kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde kuru yemiş fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi Denizli-Muğla kara yolu kenarındaki kuruyemiş imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince müdahale edilen yangın yerine Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ve fabrika sahibi Belediye Meclisi üyesi Kezban Güngören de geldi.

Kuru yemiş, kuru meyve ve bakliyat üzerine üretim yapan fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtfaiye Kuruyemiş Yangın

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