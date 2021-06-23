Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle istinat duvarları yıkıldı, ağaçlar ve reklam panoları devrildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin büyük reklam panosu 10 aracın üzerine devrildi, bazı ağaç ve istinat duvarları yıkıldı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, Pamukkale, Merkezefendi, Tavas ve Serinhisar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Etkili olan rüzgar nedeniyle Merkezefendi'nin Kayalar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki büyük reklam tabelası otoparkta bulunan 10 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluştu.

Pamukkale'nin Çamlaraltı Mahalle'sinde bir oto yıkamada bulunan otomobilin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kayhan Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarı yandaki boş arsaya yıkıldı.

Aynı ilçede bazı sokaklardaki elektrik direğinin kopan telleri nedeniyle kısa süre elektrik kesintisi yaşandı.

Ayrıca çevre yolunda bir yönlendirme levhasının yola devrilmesi nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Bazı mahallelerde devrilen ağaç parçaları belediye ekiplerince temizlendi.

İtfaiye ekiplerinin il genelinde 190 ihbara müdahale ettiği öğrenildi.

Öte yandan kent genelinde rüzgar nedeniyle 2 kişinin daha hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

