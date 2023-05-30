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Denizli’de kuvvetli yağışlar yarın da etkisini sürdürecek

30.05.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli genelinde hafta sonundan bu yana hayatı olumsuz yönde etkileyen ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Denizli’de kuvvetli yağışlar yarın da etkisini sürdürecek

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü bölgede yer alan Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yerel olarak etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli şekilde metrekareye 21-50 kilogram düşebileceği ön görülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında başlaması beklenen kuvvetli yağışların, akşam saat 19.00’den itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği ifade edildi.

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