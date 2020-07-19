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Denizli'de lavabo borusuna sıkışan oluklu kertenkele kurtarıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Denizli'de lavabo borusuna sıkışan oluklu kertenkele kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde, lavabo borusuna sıkışan oluklu kertenkele, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde ikamet eden ev sahibi, mutfaktaki lavabonun borusunda yılana benzer bir hayvanı görünce durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Babadağ Şubesi ekipleri, boruya sıkışan oluklu kertenkeleyi çıkarmak için çalışma başlattı.

Lavabo borusunu kesen itfaiye çalışanları, kertenkeleyi bulunduğu yerden çıkardı.

Oluklu kertenkele daha sonra dağlık alana salıverildi.

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