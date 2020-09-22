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Denizli’de lavanta üretim sahasının 50 bin dekara çıkarılması hedefleniyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Denizli’de, lavanta hasadı sona ererken kent genelinde bin dekara ekili olan lavanta tarlasını önümüzdeki yıllarda 50 bin dekara çıkarılması hedefleniyor.Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında Acıpayam ilçesinde 2016 yılında tesis edilen 50 bin dekarlık alanda bulunan lavantaların hasadında sona gelindi.

Denizli’de, lavanta hasadı sona ererken kent genelinde bin dekara ekili olan lavanta tarlasını önümüzdeki yıllarda 50 bin dekara çıkarılması hedefleniyor.
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında Acıpayam ilçesinde 2016 yılında tesis edilen 50 bin dekarlık alanda bulunan lavantaların hasadında sona gelindi. Tıp ve kozmetik sektörünün yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın olarak kullanılan lavanta, nektarı ve kokulu çiçekleriyle de arıcılığa katkısı bulunuyor. Bölgede ek gelir getirici yeni üretim modellerini geliştirmek amacıyla, lavanta yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedeflenmekte. Böylece hem görsel amaçlı kırsal turizmi geliştirmek hem de lavanta yağı üretiminin geliştirilmesi planlanıyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Denizli’de son yıllarda hızla yaygınlaşan ve hasadına başlanılan lavanta 2015 yılında 3-4 dekar civarında iken, bugün üretim alanı 1000 dekarın üzerine çıkmıştır. Hem üretim, hem de turizm açısından ekonomiye katkı sağlayan ve üretim talebi gün geçtikçe artan lavantanın, yapılan desteklerle önümüzdeki yıllarda 50 bin dekara kadar çıkması hedeflenmektedir” ifadeleri yer aldı.

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