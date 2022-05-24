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Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi

24.05.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçükte mahsur kalanların olduğu, arama kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.

Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük nedeniyle bazı işçilerin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

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