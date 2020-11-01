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Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.11.2020 20:01 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremin ardından yardımlarını esirgemeyen vatandaşlar Denizli’de birlik olarak yardım paketi hazırladı.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından yardımlarını esirgemeyen vatandaşlar Denizli’de birlik olarak yardım paketi hazırladı. Mahalle muhtarı topladığı yardımları deprem bölgesinde bulunan ihtiyaç sahiplerine göndererek, yaralılara acil şifalar diledi.
Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Muhtarı İlyas Yolcu, İzmir’de yaşanan depremin ardından harekete geçerek yardım topladı. Vatandaşların desteği ile topladığı yardımları İzmir’de deprem bölgesinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere gönderdi. Herkesi derinden etkileyen deprem bölgesine birazda olsa yardım etmek için bir araya gelen mahalleli vatandaşlar muhtar ile bir araya gelerek gıda ihtiyacı topladıklarını belirtti. Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar muhtarı İlyas Yolcu, “Ülkemizin güzel şehri İzmir’imizde yaşanan deprem hepimizi derinden üzmüştür. Ölü ve yaralı kardeşlerimizin olması ile vatandaşlarımız ile bu sıkıntı paylaşıldığında, oradaki ihtiyaç sahibi yaralı kardeşlerimize ve orada hizmet veren kardeşlerimize destek olabilmek adına karınca kararınca Denizli’mizin güzel mahallemiz Dokuzkavaklardan toplamış olduğumuz bu yardım paketlerimiz ulaşır. İnşallah bir nebze de olsa biz onlara katkı sunmuş oluruz. Şehrimize İzmir’imize geçmiş olsun. Allah yaralı kardeşlerimize acil şifalar versin, bu katkıda hak sahibi olan kardeşlerimize Allah razı olsun. Geçmiş olsun” dedi.

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