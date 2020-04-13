YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de mahalle sakinlerinden polise sürpriz kutlama

Denizli'de mahalle sakinlerinden polise sürpriz kutlama

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.04.2020 00:24 | Son Güncelleme

Denizli'de mahalle sakinlerinden polise sürpriz kutlama

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mahalle sakinleri, sokağa çıkma yasağına rağmen düğün yapıldığı ihbarında bulunarak çağırdıkları polis ekibini alkışlarla karşıladı ve Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağına rağmen Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde kalabalık grup olduğu ve düğün yapıldığı ihbarı üzerine hızla olay yerine geldi.

Binaların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, sokaktaki polis ekiplerini alkış ve ıslıklarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, telsizden yaptığı anonsta, sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür edilmesi gerektiğini belirtti.

Mahalleye gelen polis ekipleri de vatandaşlara teşekkür anonsu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Anahtar Kelimeler:
alkış Kutlama Polis

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Samsun'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı

Samsun'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı

Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler

Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Konya’da aç kalan güvercinleri polis besledi

Konya’da aç kalan güvercinleri polis besledi

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ’aynı şeyleri yaşamayalım’ çağrısı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ’aynı şeyleri yaşamayalım’ çağrısı

Denizli Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:24
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:44
Yatsı
21:04

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Sıhhat Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Pamukkale Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

Denizli'de Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Denizli'de Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Denizli'deki kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Denizli'deki kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Denizli’de ilk bağış Zolan ailesinden

Denizli’de ilk bağış Zolan ailesinden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.