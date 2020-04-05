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Denizli'de mantar toplarken dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.04.2020 00:40 | Son Güncelleme

Denizli'de mantar toplarken dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağlık alanda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı.

Zeytinköy Yaylası Bediryolu mevkisine mantar toplamak için çıkan Mustafa Başkaya (55), dönüş yolunda havanın kararması üzerine yolunu kaybetti.

Telefonla 112 Acil Servis'ten yardım isteyen Başkaya'yı kurtarmak için AFAD ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bağbaşı Mahallesi'ne araçlarıyla ulaşan ekipler, ardından sarp arazide Başkaya'nın bulunduğu yere doğru yürüyüşe geçti.

Ekipler, telefonla kurulan irtibat sonucu Başkaya'yı yaklaşık 4 saatlik yürüme sonucunda kayalık alanda ulaştı.

Kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan Başkaya'nın kontrolünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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