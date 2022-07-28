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Denizli'de merdivenden düşen tabela ustası öldü

28.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de merdivenden düşen tabela ustası öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinin önünde çalışırken merdivenden düşen tabela ustası yaşamını yitirdi.

Sümer Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinin önünde, tabela ölçüsü almak için 5 metrelik seyyar merdivene çıkan Bülent Boya (52), dengesini yitirerek park halindeki kamyonetin kasasına düştü.

Ağır yaralanan Bülent Boya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan da özel bir hastaneye sevk edilen Bülent Boya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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