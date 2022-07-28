Denizli'de merdivenden düşen tabela ustası öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinin önünde çalışırken merdivenden düşen tabela ustası yaşamını yitirdi.

Sümer Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinin önünde, tabela ölçüsü almak için 5 metrelik seyyar merdivene çıkan Bülent Boya (52), dengesini yitirerek park halindeki kamyonetin kasasına düştü.

Ağır yaralanan Bülent Boya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan da özel bir hastaneye sevk edilen Bülent Boya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz