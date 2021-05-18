YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de mermer ocağındaki iş kazasında 1 kişi öldü

Denizli'de mermer ocağındaki iş kazasında 1 kişi öldü

18.05.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de mermer ocağındaki iş kazasında 1 kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesindeki mermer ocağında çalışırken üzerine mermer kütlesi düşen işçi yaşamını yitirdi.

Belevi Mahallesi'nde özel bir işletmeye ait mermer ocağında çalışan işçilerden Sezai Ünlü (40), blok olarak kestiği mermer parçasının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası Ünlü'nün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Denizli'de tarlada çalışan husumetlisini tüfekle yaralayan kişi yakalandıDenizli'de tarlada çalışan husumetlisini tüfekle yaralayan kişi yakalandı

Denizli Namaz Vakitleri 18 Mayıs Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:45
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:16
Yatsı
21:48

Denizli Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Ersan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.