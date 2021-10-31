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Denizli'de motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

31.10.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aykut Kabak (23) idaresindeki plakasız motosiklet, Meteoroloji Caddesi'nde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Kabak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Emrah Bilginer (22) ise Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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