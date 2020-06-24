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Denizli'de motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Denizli'de motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ramazan Özay yönetimindeki 20 ABS 995 plakalı motosiklet, Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Turgut'a çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özay ile yaya Turgut, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması ve yaralılara çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.

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