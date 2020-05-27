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Denizli'de mühürlü lokalde kumar oynayanlara 75 bin 600 lira para cezası

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.05.2020 17:36 | Son Güncelleme

Denizli'de mühürlü lokalde kumar oynayanlara 75 bin 600 lira para ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kumar oynatıldığı için mühürlenen dernek lokalinde kumar oynayan 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı için üç hafta önce mühürlenen bir derneğin lokalinin mührünün sökülerek açıldığı ve içeride kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Düzenlenen operasyonda, lokalde bulunan 24 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmekten toplam 75 bin 600 lira idari para cezası kesildi, dernek lokalini işletenler hakkında adli işlem başlatıldı.

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