Denizli'de oğlu tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın ağır yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oğlu tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, Hasan A. (18) Bağbaşı Mahallesi 1045 Sokak'ta yaşayan annesi Aynur K'nin (38) evine gitti.

Anne ve oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Hasan A. yanında getirdiği tabancayla annesinin bacaklarına ateş etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırılan Aynur K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Serinhisar ilçesine kaçtığı öğrenilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

