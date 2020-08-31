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Denizli'de organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.08.2020 18:21 | Son Güncelleme

Denizli'de organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek,"suçlarını işlediği iddiasıyla girdiği cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izinli olarak çıkan ve bu süreçte "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan aranması bulunan D.B. hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalamak için belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 31 mermi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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