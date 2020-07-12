YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.07.2020 19:38 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen orman yangını itfaiye ve helikopterler ile söndürülerek, kontrol altına alındı.Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen orman yangını itfaiye ve helikopterler ile söndürülerek, kontrol altına alındı.
Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının henüz belirlenemeyen nedenle ortaya çıktığı belirtildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi. Yangın alanı genişlemesi ile birlikte Denizli ve Muğla ilinin Fethiye ilçesinden 2 helikopter, söndürme çalışmalarına destek verdi. Ormanlık alanın yakınlarında bulunan ahır içerisindeki hayvanlar tahliye edilirken, çevreye yakın olan 2 evde bulunanlar tedbir amaçlı çevreden uzaklaştırıldı. Ahırda ise yangından dolayı hasar meydana geldi.
Yangından dolayı yaklaşık 3 hektarlık alan etkilendiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
PARTNERBir ilk yaşandı! Herkes onu konuşuyorBir ilk yaşandı! Herkes onu konuşuyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

Dolu tütünlere zarar verdi

Dolu tütünlere zarar verdi

Denizli Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:45
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:34
Yatsı
22:11

Denizli Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Cadde Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

700 farklı türe ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı

700 farklı türe ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Acıpayam Ve Çevresinin Önemli Geçim Kaynağı Madenler

Acıpayam Ve Çevresinin Önemli Geçim Kaynağı Madenler

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.