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Denizli’de otobüs kartlarına HES entegrasyonu

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu, 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli ve yasal haklarından dolayı ulaşımdan ücretsiz yararlanan diğer "Denizli Kart" sahipleri için vize dönemi başladı.

Denizli’de otobüs kartlarına HES entegrasyonu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu, 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli ve yasal haklarından dolayı ulaşımdan ücretsiz yararlanan diğer "Denizli Kart" sahipleri için vize dönemi başladı. Son vize tarihi 30 Kasım 2020 olarak açıklanırken, kartların HES kodu ile de entegre edileceği, bu nedenle vatandaşların yanında HES kodu ile gelmesi gerektiği belirtildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşımda ücretsiz olarak kullanıma sunduğu 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli ve yasal haklarından dolayı ulaşımdan ücretsiz yararlanan diğer Denizli Kart sahiplerinin kartları için vize dönemi başladı. Bu kapsamda ücretsiz Denizli Kart kullanım hakkı olan 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların, ayrıca basın mensupları gibi yasal haklarından dolayı otobüs ulaşımından ücretsiz yararlanan diğer Denizli Kart sahiplerinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar kartlarını vize yaptırmaları gerektiği duyuruldu. Vize yaptıracak 65 yaş ve üzeri Denizli Kart sahiplerinin kimlik bilgilerini içeren kimlik, ehliyet gibi resmi bir belge, engelli kartı hak sahiplerinin ise kimlik ve geçerlilik süresi devam eden raporlarını göstererek vizelerini gerçekleştirebilecekleri açıklandı.

Yaşlı ve Engelli Denizli Kart çıkaracaklar dikkat
Ücretsiz engelli Denizli Kart çıkarmak için yüzde 40 ve üzeri engelli rapor fotokopisi (aslı gibidir mühürlü) ve 1 adet vesikalık fotoğraf gerekli olduğu belirtildi. 65 yaş ve üzeri yaşlılar için de kimlik bilgilerini içeren 1 adet kimlik veya bilgilerini içeren fotokopi ve 1 adet vesikalık fotoğraf gerekli olduğu ifade edildi. Vesikalık fotoğrafların ise son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerektiği belirtildi.

Vize ve HES kodu entegrasyon işlemleri nerede yapılacak?
İlgili vatandaşların vize işlemlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ye ait, kart dolum merkezlerinden yaptırabilirler. 30 Kasım 2020 tarihine kadar vize işlemini yaptırmayan söz konusu Denizli Kart sahiplerinin vizeleme işlemini yaptırana kadar kartlarını kullanamayacakları açıklandı.

Denizli’de otobüs kartlarına HES entegrasyonu

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