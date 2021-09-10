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Denizli'de otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

10.09.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Süleyman Şevik idaresindeki otomobil, Haydan Mahallesi'nde evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçta bulunan Mustafa Şahan, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Şevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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