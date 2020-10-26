Denizli’de pandemi kurallarına uymayan 475 kişiye 437 bin 882 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 475 vatandaşa 437 bin 882 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 19 ile 25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 414 kişiye 372 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 61 kişiye ise 65 bin 282 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 475 kişiye 437 bin 882 bin TL para cezası uygulandı.

