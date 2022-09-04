Denizli'de paraşüt kazasında bir kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan sporcu düşerek yaralandı.

Dinamit Tepesi'ndeki alandan atlayış yapan Y.E, kısa süre sonra paraşütün ters rüzgar alması sonucu dengesini kaybetti.

Rüzgarın etkisiyle savrulan sporcu, alana yakın bölgeye düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaralıyı bölgeden tahliye etti.

Yaralı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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