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Denizli'de park halindeyken hareket eden hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

14.05.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de park halindeyken hareket eden hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeyken hareket eden hafif ticari aracın çarptığı 85 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi'nde park halindeki 20 EM 263 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması nedeniyle hareket etti.

Araç, bu sırada yoldan geçen 85 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş'a çarptı.

Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Altıntaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aracın sahibi Y.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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